Se aleja de Alianza

En las memorias de los hinchas ‘grones’ estará el golazo de chalaca que hizo Kevin Quevedo ante Cantolao, pues al parecer nunca más lo verán hacer algo igual, no con camiseta de Alianza.

Todo indica que Quevedo no seguiría en Alianza

Esto se debe que, hasta el momento, no hay ningún acuerdo para que el volante siga en Alianza Lima. Como se informó hace poco, Kevin Quevedo no cuenta con el apoyo de mucha gente del Fondo Blanquiazul, debido a las indisciplinas que ha cometido este año. Además, el técnico Pablo Bengoechea, no ha mostrado un interés permanente en contar con él para esta temporada. De esta forma, el ciclo del cuadro victoriano con el talentoso extremo nacional estaría llegando a su fin.

El futbolista ya maneja otras ofertas y está a la expectativa que se concrete. Lo lamentable de esto, es que se está yendo por la puerta de atrás.

¿Algún día regresará? El destino lo dirá. Pero el vínculo que el jugador tenía con el hincha ‘grone’ se rompió hace un buen tiempo, y será difícil que se vuelva arreglar.