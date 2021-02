Se hace camino al andar

Vallejo chocará ante Caracas de Venezuela y Ayacucho FC se medirá contra un equipo brasileño que está por definirse.

Cada vez falta menos para que vuelva a rodar el balón en la Copa Libertadores, torneo que hace poco tuvo a Palmeiras campeón de la edición 2020. Ahora, en su temporada 2021, el certamen ya conoce cómo serán sus primeras tres Fases de Repechaje que se divide en tres etapas.

En esta Primera Fase, Vallejo y Ayacucho FC serán los encargados de representar al Perú. Cristal y Universitario también competirán, pero ellos recién aparecerán en abril cuando empiece la Fase de Grupos.

Como se dijo, Vallejo será el primer equipo nacional en competir, pues en su tercera participación en este torneo, chocará ante Caracas de Venezuela. Los ‘Poetas’ al mando de ‘Chemo’ saben que el camino para entrar a la Fase de Grupos es complicado, porque deberán pasar hasta dos fases más. De avanzar, los trujillanos chocarán ante Junior de Colombia.

El segundo club peruano en participar será Ayacucho FC, que debutará en una Libertadores, pero el destino la puso un reto muy complicado, porque chocará ate Brasil 7, que todavía no se define, pues el torneo carioca recién llegará a su fin en dos semanas. Si los ‘zorros’ dan el golpe y avanzan, deberán enfrentar a Independiente del Valle o a un club chileno.

DATO

Atento, Cristal y la ‘U’, porque el viernes 16 de abril se realizará el sorteo de la Fase de Grupos que irá del 21 de abril al 26 de mayo. Se hará otro sorteo para conocer los cruces de octavos de final.

MUCHO OJO

La gran final de la Libertadores será una sola y está programada para el 20 de noviembre. El estadio está por definirse.

PERUANOS EN ACCIÓN

Aparte de los clubes peruanos, habrá muchos compatriotas jugando este torneo con la camiseta de otro equipo. Zambrano con Boca, Rodríguez con América de Cali y Abram con Vélez. Guerrero con Inter podrían definir esta semana su ingreso.

FASE 1

Ida: Del 23 al 25 febrero

Vuelta: Del 2 al 4 marzo

E1: Uruguay 4 – U. Católica

(Ecuador)

E2: UC Vallejo – Caracas FC

(Perú) (Venezuela)

E3: Royal Pari – Guaraní

(Bolivia) (Paraguay)

FASE 2

Ida: Del 9 al 11 marzo

Vuelta: Del 16 al 18 marzo

C1: E1 – Libertad

(Paraguay)

C2: Brasil 7 – Ayacucho FC

(Perú)

C3: Uruguay 3 – Bolívar

(Bolivia)

C4: Chile 3 – San Lorenzo

(Argentina)

C5: Brasil 8 – Dep. Lara

(Venezuela)

C6: E2 – Junior

(Colombia)

C7: Chile 4 – Ind. Del Valle

(Ecuador)

C8: E3 – Atlético Nacional

(Colombia)

FASE 3

Ida: Del 6 al 8 abril

Vuelta: Del 13 al 15 abril

G1: Ganador C1 – Ganador C8

G2: Ganador C2 – Ganador C7

G3: Ganador C3 – Ganador C6

G4: Ganador C4 – Ganador C5

NOTA: Los 4 ganadores de esta etapa ingresarán a la Fase de Grupos, mientras que los 4 perdedores irán a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.

MUCHA PREOCUPACIÓN

La participación de Vallejo está a la vuelta de la esquina, pero las cosas no están del todo bien en nuestro país. Los ‘Poetas’ se han visto perjudicados, pues no podrán ser local porque no tendría el permiso de las autoridades, debido al estado actual. Ante esto, los de Trujillo evalúan ser locales en Lima, pero tampoco descartan irse a Paraguay.

En caso de Ayacucho, tampoco sería local en su casa, por ello, busca trasladarse a Cusco, Puno o en el peor de los casos Lima, donde no podrá tener altura.

