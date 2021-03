“Se jugarían dos fechas triples”

Antonio García Pye además dio detalles de la suspensión del amistoso de Chile.

Retomar el camino en las Eliminatorias a Qatar 2022 es una de las preocupaciones no solo de Ricardo Gareca, sino de todos los hinchas de la selección peruana. El gerente de la ‘blanquirroja’, Antonio García Pye, aprovechó para adelantar que los duelos ante Bolivia y Venezuela se jugarán en junio, pero que el resto de fechas en el 2021 traería novedades.

“La fecha de marzo pasa a junio y las tres fechas dobles que quedan en el año hay la posibilidad de dos de ellas se jueguen como triples. Para encajar nuevas fechas dobles es complicado por el calendario en Europa“, señaló.

También confirmó que el amistoso ante Chile en Miami quedó cancelado porque no se dieron las condiciones para competir. “Hubo dos clubes de Estados Unidos que no querían ceder a sus jugadores y la MLS los respaldó con razones que no son correctas”, señaló.