Se le escapó la punta

Un gol agónico de Calvert-Lewin le quitó la chance al Manchester United de ser líder de la Premier League.

Si el Manchester United aspira a ganar el título de la Premier League no puede seguir escapando puntos como los de ayer, pues un error defensivo permitió que el Everton les saque un empate 3-3 de Old Trafford cuando tenían el triunfo en el bolsillo. El encuentro comenzó bien para los ‘Red Devils’ que impusieron su futbol y no permitieron al rival pasar la media cancha. Así antes del descanso se pusieron 2-0 con un cabezazo de Cavani (24’) y un espectacular remate lejano de Bruno Fernandes (45′).

Sin embargo, salieron dormidos tras el descanso y Doucouré (46′) aprovechando un balón muerto que dejó De Gea en el área y James Rodríguez (52′) lo empataron. Los locales se fueron al ataque y McTominay (70′) puso el tercero de cabeza, pero sobre el final Keane ganó un centró de Digne con la espalda y se la bajó a Calvert-Lewin (90+5′) que completamente solo puso el empate.