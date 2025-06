¡SE MEDIRÀ ANTE LOS GRANDES!

Lamine Yamal busca vencer a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en dos finales.

Con solo 17 años, Lamine Yamal sigue demostrando su gran nivel en el fútbol y puso a España nuevamente en los más alto, alcanzando una nueva final de Nations League, ante esto, el prodigio de Barcelona tendrá dos finales cruciales.

La primera será este domingo ante Cristiano Ronaldo, en un duelo que promete ser muy interesante por el choque entre la experiencia y la juventud de dos mega estrellas. No obstante, el camino del español no queda ahí, pues luego tendrá que medirse ante Lionel Messi en la tan esperada Finalissima, la cual aún no tiene fecha.

Ante esto, Lamine tiene la oportunidad de vencer a los dos mejores jugadores del mundo en la última década y consagrarse como la máxima figura para esta nueva generación de jugadores.