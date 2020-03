Se siente desprotegido

Rodrigo Cuba se mostró preocupado porque en México no hay Estado de Emergencia

Difíciles momentos se vienen dando a nivel mundial, pues, la pandemia del coronavirus

ha conllevado a que las personas prioricen quedarse en casa para así evitar aún más la

propagación de la enfermedad. Bajo esa línea, el defensor peruano Rodrigo Cuba, quien

milita en México, y contó la situación que se vive en tierras aztecas, donde

aparentemente aun no declaran Estado de Emergencia.

“Acá en México todavía no se declara cuarentena como ocurrió en Perú. No entiendo

porque acá no toman la medida del caso. El tema es sacrificarnos estas semanas que se

puedan para poder contrarrestar el virus lo antes posible, ya que este tema afecta en

todos los ámbitos”, reveló.