Selección Peruana: No salimos del sótano

Perú perdió 1-0 ante Ecuador en Quito y sigue colero en las Eliminatorias 2026

Desde un inicio se sabía que la misión en Quito no sería sencilla, a pesar de los gratos recuerdos del 2017 y 2021. Y es que no solo estaban los 2 850 metros de altura, sino también la capacidad individual de Ecuador y, claro, lo que podía ofrecer esta nueva pizarra de Sebastián Beccacece en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La actualidad de la ‘Tri’ en la tabla de posiciones no miente: marchan en el cuarto lugar con 11 unidades. La Bicolor, que mostró una mejoría en la fecha anterior ante Colombia (1-1), tenía el reto de sumar sí o sí y tomar un segundo aire en las Eliminatorias al Mundial 2026. No se pudo, se cayó 0 – 1 de visita, y este es nuestro presente: en el fondo y a seis puntos del repechaje. Qué lejos estamos.

Ya en el cotejo, una de las principales novedades en la oncena de Jorge Fossati fue la presencia de Anderson Santamaría por Carlos Zambrano. Y una vez que comenzaron las acciones, la selección norteña salió con el pie en el acelerador. Por ejemplo, la primera acción de peligro se dio a los 7′: John Mercado probó de larga distancia y el esférico pasó muy cerca del arco nacional. Sobre los 13′ comenzó a crecer la figura de Pedro Gallese, quien se estiró con todo para desviar un cañonazo de Kendry Páez. Y no fue la única gran reacción del ‘1′ de la Selección Peruana, ya que al minuto controló un cabezazo de Félix Torres.

Sobre los 32′, nuevamente Ecuador adelantó sus líneas. En esta oportunidad, Kendry Páez entró con todo al área y sacó un fuerte disparo. La redonda se desvió en la defensa nacional, y en la siguiente acción llegó un centro para Preciado. El ‘17′ se impuso por todo lo alto y conectó de cabeza. Entonces, el ‘Pulpo’ se estiró y, como siempre, alejó el peligro. Otro detalle que preocupaba a Jorge Fossati era la cantidad de tarjetas amarillas que registrábamos: Wilder Cartagena, Luis Advincula y Anderson Santamaría fueron amonestados. De esta manera se cerró el primer tiempo: la ‘Tri’ con el 80 % de dominio de balón, y Perú apenas el 20 %.

Para la etapa complementaria, la Selección Peruana realizó tres modificaciones: ingresaron Carlos Zambrano, Jean Pierre Archimbaud y Oliver Sonne por Anderson Santamaría, Wilder Cartagena y Luis Advincula, respectivamente. Y mientras tratábamos de sostener el orden en el fondo y buscar alguna contra clave, nos llegó un fuerte golpe a los 54′: Enner Valencia apareció por el segundo palo y de cabeza conectó el único tanto del cotejo. Miguel Araujo se estiró con todo, pero no llegó a desviar la pelota. A los 61′, Ángelo Preciado llegó hasta la línea de fondo y estuvo cerca de colocar el 2-0. Su remate se fue desviado.

En los siguientes instantes, Piero Quispe y Santiago Ormeño ingresaron para el equipo de todos, pero la historia estaba escrita. Esta vez nos fuimos de Quito con una caída. Una más en unas Eliminatorias donde no conocemos de triunfos y nos cuesta salir del fondo (solo registramos tres puntos). En un mes nos tocará recibir a Uruguay. Qué difícil todo.

ECUADOR 1

Hernán Galindez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; John Mercado, Kendry Páez, Enner Valencia

DT: Sebastián Beccacece

PERÚ 0

Pedro Gallese; Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Alexander Callens; Luis Advincula, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Marcos López; Álex Valera, Gianluca Lapadula

DT: Jorge Fossati