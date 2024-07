Selección Peruana: ‘Nono’ con crédito

• Directivos de FPF respaldaron a Jorge Fossati a pesar de pobre campaña en la Copa América

El pobre rendimiento de la selección peruana en Copa América sigue generando estragos.

Esta vez, la junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se reunió de manera virtual para escuchar el balance de Jorge Fossati y Juan Carlos Oblitas.

Se pudo conocer que la plana mayor de la FPF se reunió por zoom con Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati para escuchar sus respectivos informes finales de lo que fue el paso de la Bicolor en este certamen.

Luego de su exposición, todos los directivos decidieron ratificar al experimentado técnico uruguayo por lo que seguirá al frente del equipo de todos de cara a los que será el reinició de las Eliminatorias, en septiembre.

Como se sabe, el combinado patrio se despidió del certamen continental sumando un solo punto gracias al empate con Chile en la primera fecha de la fase de grupos, pero luego perdió ante Canadá por la mínima y ante Argentina por 2-0.

Puedes leer:

“Nunca me meto en la vida privada”, Agustín Lozano se refirió sobre Christian Cueva y André Carrillo

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se pronunció sobre la fiesta que André Carrillo y Christian Cueva asistieron tras quedar eliminados con la Selección Peruana de la Copa América 2024, sin obtener triunfo alguno, tampoco marcaron un gol a favor.

“Nunca me meto en la vida privada, siempre tengo mucho respeto por el hincha y soy respetuoso de las opiniones, pero no soy partidario de opinar de algo en lo que no tengo participación. La única persona que tendrá la responsabilidad de decir quién es convocado y quién no, es el comando técnico y ellos sabrán qué condiciones y cualidades tendrá en cuenta para convocar a un jugador”, declaró Lozano Saavedra a los medios de comunicación.