Selección Peruana Sub20 se enfrenta mañana a Uruguay

La Selección Peruana Sub20 se enfrentará a Uruguay el sábado 8 de octubre en la tercera fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos 2022

La Selección Peruana Sub20 afronta su último partido en el grupo A de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. El esperado encuentro se disputará este sábado 8 de octubre desde las 13:00 hora peruana. La transmisión será exclusivamente a través de la señal de FPF Play.

Luego de la goleada ante Paraguay por una amplia diferencia de 6-0 y el ajustado empate frente a Venezuela por 1-0, la Selección Peruana Sub-20 buscará cerrar bien su participación en los suramericanos frente a los “charrúas”, elenco al que ya enfrentó en los partidos de preparación para esta competencia, igualando en un partido (1-1) y cayendo en el otro (2-0).

Convocados Selección Peruana Sub20

Sebastián Amasifuen (A. Lima), Dorian Moyano (Municipal), Leonardo Díaz (S. Cristal), Sais Santibañez (César Vallejo), Catriel Cabellos (Racing Club), Juan Pablo Goicochea (A. Lima), Flavio Alcedo (S. Cristal), Denzel Caña (Cienciano), Jorge Tandazo (Universitario), Nicolás Amasifuen (A. Lima), Jack Carhuallanqui (Universitario), Stefano Olaya (C. Vallejo), Gilmar Paredes (S. Cristal), Valentino Sandoval (San Martín), André Vasquez (Pirata FC), Bruno Portugal (Melgar), Anderson Villacorta (C. Vallejo), Diether Vasquez (C. Vallejo).

Redactado por: Miguel Casana