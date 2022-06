Selección Peruana: Yotún y Aquino entrenaron diferenciado por precaución

Los seleccionados practicaron en el estadio Sadd bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca, que ya tiene su once definido para el Perú vs Australia este lunes 13 de junio.

La selección peruana realizó su primer entrenamiento en Doha, ciudad donde disputará el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Todos se ejercitaron con normalidad salvo Yoshimar Yotún y Pedro Aquino.

Las cosas se vienen cumpliendo tal como se vio en el itinerario de la ‘blanquirroja’. Los jugadores practicaron con balón en un complejo que estuvo climatizado y no afectó en ningún momento por el extremo calor que hace en esta ciudad. Fueron cerca de dos horas de entrenamiento. También hicieron la reconocida ‘rondita’ para soltar las piernas al final.

Los 28 jugadores fueron parte del trabajo, pero ‘Yoshi’ y la ‘Roca’ hicieron trabajos diferentes por precaución. Marcos López, que era una de las principales dudas para este lunes, entrenó sin problemas y está listo si el ‘Tigre’ lo requiere. Por ahora, según lo que se vio, Miguel Trauco será el encargado de tomar la banda izquierda.

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

El próximo entrenamiento de la ‘bicolor’ será este domingo a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Después de la práctica, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa desde el estadio donde jugará ante Australia. La conversación con los medios de comunicación está programada para las 4:00 a.m. (hora peruana).