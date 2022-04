Seminario: “Ojalá tengamos VAR para la definición del campeonato”

Luis Seminario, ex árbitro peruano, habló sobre la posibilidad de implementar el VAR en la Liga 1 Betsson 2022

Luis Seminario, ex árbitro peruano, habló sobre la posibilidad de implementar el VAR en la Liga 1 Betsson 2022. También señaló que el VAR es muy importante, para así poder definir el campeonato nacional.

“La semana pasada recibimos un correo del doctor Manuel Garay para desarrollar los escenarios que han puesto con respecto al VAR. Dios quiera se pueda hacer este año, nosotros queremos tenerlo para ayudar al fútbol porque casi somos de los últimos de Sudamérica en no tener VAR”, dijo a Radio Ovación.

Sobre la implementación del VAR: “Tengo entendido que hay que tener por lo menos 18 cámaras. Nosotros tenemos dos personas especializadas que están en la lista oficial como oficiales de VAR, que son los señores Carrillo y Bossio y podemos darles clases a los árbitros de Perú porque no es fácil, hay que seguir un curso”.

Asegura que si o si necesitan este nuevo complemento en el fútbol peruano: “Creo que estamos contra el tiempo pero puede ser, tenemos dos que son Carrillo y Bossio que podrían ayudar, además hay varios FIFA que han seguido cursos de VAR. Ojalá lo tengamos para la definición del campeonato”.

Seminario finalizó su entrevista recordando el bochornoso momento del VAR en la final de Binacional vs Alianza Lima: “Al comienzo uno tiene tropiezos, para mí una prueba sería la definición. Es verdad lo que pasó en Juliaca pero hay que comenzarlo. Hubo fallas y por eso hay que traerlo con anticipación y no tener esas fallas. En Argentina a veces se va la señal, entonces tenemos que implementarlo bien para que no suframos nada de eso”.