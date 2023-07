Sergej Milinkovic Savic cerca de Arabia Saudita

Otra estrella de Europa llega al futbol Arabe, esta vez Sergej Milinkovic Savic llega al Al Hilal.

El fútbol de Arabia Saudita sigue fichando estrellas, siendo ahora Sergej Milinkovic Savic, quien llega al Al Hilal procedente de la Lazio. Fabrizio Romano reportó un acuerdo entre ambos clubes por una cantidad de 40 millones de euros, a la espera de una oferta formal. El resto del acuerdo queda del lado de Sergej, quien según Claudio Lotito (presidente de Lazio), le “rogó” que lo dejará salir.

Sergej Milinkovic Savic le “rogó” a Claudio Lotito que lo dejara salir de la Lazio

Milinkovic Savic sonaba cada verano como uno de los objetivos de fichaje de múltiples clubes, pero nunca abandonó la Lazio. Ahora, con el interés del Al Hilal, su salida es inminente. Con todo en el aire, Claudio Lottito (presidente de Lazio), declaró es el Serbio quien solicitó abandonar el club:

“Milinkovic me ha pedido irse, lleva 8 años en la Lazio, no es un problema con el club ni un tema de dinero, está en su cabeza, necesita un cambio de aires”, declaró el presidente de la Lazio.

El presidente aseguró que Sergej le rogó que lo dejara abandonar el club, “Estábamos dispuestos a renovar su contrato y aumentarlo, pero al final él decide que quiere hacer, me llamó rogándome que lo dejara ir”, aseguró Lotito

Finalmente, el presidente de la Lazio aseguró que una vez se presente la oferta formal del Al Hilal, dejarán salir a MIlinkovic Savic:

“¿Por qué se va? no se si es un problema de estímulos, pero si uno quiere ir a Arabia es solo por dinero”. Además, agregó: “La oferta aún no ha llegado, pero me comprometí con el que si llegaba una oferta que agrade a la Lazio, se podrá ir”. Confirmó Claudio Lotito.

Milinkovic Savic será otra de las “Bombas” del Al Hilal y Arabia Saudita

El mediocampista serbio se unirá a Rubén Neves y Kalidou Koulibaly en el Al Hilal, dónde llegará como figura de la Serie A. Milinkovic Savic llegó a la Lazio en 2015 por 12 millones de euros procedente del KRC Genk. Sergej abandona el club con 28 años y 341 partidos disputados, dónde marcó 69 goles y repartió 59 asistencias. El palmarés del serbio con los italianos es de una Coppa Italia y dos Supercopas Italianas.

Arabia Saudita se mantiene firme con la llegada de futbolistas destacados a sus clubes. Los Árabes ya cuentan con Cristiano Ronaldo, Karim Benzemá, N’golo Kanté,Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, Rúben Neves y ahora Milinkovic Savic.