Sergio Blanco, ex jugador de Sporting Cristal, anunció su retiro del fútbol

Sergio ‘Chapita‘ Blanco, disputó su último partido como profesional con el Wanderers y reconoció que su mejor versión la encontró con la camiseta celeste.

Ayer, domingo 5 de diciembre, Sergio Blanco anunció el cierre de su carrera como futbolista profesional y lo hizo anotando un golazo para dar el empate 1-1 de Wanderers frente a Fénix, por el campeonato uruguayo.

El ex jugador celeste, brindó declaraciones para el programa ‘El Polideportivo’ de Uruguay, donde contó como fue su retiro. “Se fue dando medio natural con las cosas que fueron pasando durante el año. Pensé que iba a ser un día más difícil y emotivo, pero se dio bastante natural”, comentó el ahora exfutbolista.

“Seguramente me ayudó que terminábamos jugando algo importante e intenté que lo mío no estuviera por arriba del equipo”, agregó.

Sobre el gol que anotó en su último partido, comentó que se sentía ‘tocado’. “No sé qué me pasó. Fue un final de película. Dicen que algunos estamos tocados y en ese momento me sentí un poco tocado. La energía que había en el Viera me llevó a eso. Fue como el día que tenía que hacer tres goles para quedar como máximo goleador del club, todo estaba predestinado”, sostuvo ‘Chapita’.

Asimismo, el delantero de 40 años, no olvida su pasó por el fútbol peruano. Para ser más específicos: por Sporting Cristal. Además le dedicó unas palabras. “Cuando en algún equipo en el exterior no me iba tan bien, sentía que en Wanderers no podía irme mal. Era cargar pilar. Mi mejor versión afuera se vio en Querétaro, Sporting Cristal y China”, contó.

La despedida

A través de sus redes sociales, Montevideo Wanderers FC, despidió al jugador uruguayo. “¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀! #Chapa11Eterno”