Sergio Busquets: “Hay que estar preparados para que no salgan bien en los contragolpes”

Sergio Busquets, uno de los capitanes del Barcelona, habló en la previa de la final de la Supercopa ante el Real Madrid y dio la clave para que el cuadro culé pueda mantenerse en el partido y tentar por la victoria.

“Será diferente. Son equipos diferentes. Hay que estar preparados para que no salgan bien en los contragolpes. Y hay que estar contundentes en las áreas. Hay que saber aprovechar las oportunidades que tengamos. Ellos hacen bien muchas cosas”, señaló Busquets.

Además, reconoce que vencer a sus máximos rivales y ganar un título ayudará al proyecto que intentan construir. “Más allá de ganarle al Real Madrid, tenemos que centrarnos en nosotros. Podemos lograrlo después de un tiempo. Este es un proyecto nuevo y cuando se consiguen victorias todo es más fácil”.

Por otro lado, evitó hablar sobre su futuro sobre el que asegura no tener noticias. “No lo sé ni hay novedades, pero tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Siempre antepongo mi decisión”.