Sergio Peña habló sobre la lesión que arrastraba en la pantorrilla

Sergio Peña, volante de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa sobre una molestia que tuvo en la pantorrilla, sin embargo, ya se encuentra bien. Perú está a un paso de clasificar a su segundo mundial consecutivo, debe vencer al quinto de Asia para acceder al Mundial de Qatar 2022.

Peña expresó lo siguiente sobre la molestia que lo aquejaba con anterioridad: “Tuve la lesión en la pantorrilla, donde me apuré por regresar rápido, pero ya quedó atrás, ahora no me molesta y me siento muy bien”.

En ese sentido, agregó que: “Estoy en una buena etapa, estoy en un gran club, donde logré el título dos veces, he jugado con la Selección varios partidos, se hace un poco larga la concentración, pero la pasamos muy bien en el grupo, por lo que las cosas no son difíciles, sabemos que tenemos un partido importante y lo asumimos como tal”.

No es la primera vez que Sergio Peña pasa por un proceso de recuperación por una lesión parecida. Recordemos que fue desconvocado para viajar a Brasil en septiembre del año pasado, después que se le detectó un desgarro en la pantorrilla derecha. El volante del Malmö FF regresó a Suecia para iniciar su recuperación. Ya se encuentra bien.

Además, reveló cómo llega a estos trascendentales compromisos: “Sabemos que Paolo (Guerrero) está pasando por una situación difícil, sabemos que está recuperado y le falta ritmo futbolístico. Nosotros consideramos que Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán) siguen siendo líderes de la Selección, por ahora no están, pero siempre se mantienen cerca ya que han sido parte del equipo por muchos años”.