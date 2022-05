Sergio Peña: “Mi estilo de juego es ser muy arriesgado”

Sergio Peña, jugador de la Selección Peruana, habló como es su presente en el Malmo FF de Suecia en está temporada

“Soy muy arriesgado, es mi estilo. Me gusta hacer cosas diferentes, me gusta dar pases arriesgados. Hay entrenadores a los que les gusta a otros no, pero en mi país hay un dicho ‘el que no arriesga no gana’. Y siempre lo hago para poder ganar”, señaló el peruano en Discovery Sport.

Al ser consultado como es la relación que tuvo con Yoshimar Yotún: “Él conocía el Malmo FF, antes de venir le consulté por la ciudad, el club y él solo me dijo cosas positivas, tuvo mucho que ver ‘Yoshi'”.

Finalizó su entrevista señalando que el fútbol sueco es más duro que otras ligas top en Europa: “Aquí es mucho más físico, en España todo es más técnico y es un poco similar a la Eredivisie”.

Y sobre si tuvo problemas con el idioma, el volante de 26 años, dijo: “El inglés no se me da mal. Mis compañeros han sido buenos conmigo y no hubo mayores problemas desde ese lado”.