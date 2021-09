“Sería un gusto jugar en Universitario”: ‘Tata’ González

Álvaro ‘Tata’ González sería uno de los refuerzos que traería Gregorio Pérez en su posible vuelta a Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes atraviesa una difícil situación administrativa. El equipo técnico de Luis Sierralta ya cedió los activos del club a SUNAT para la próxima designación de Jean Ferrari como nuevo gestor del club merengue. El ex futbolista apunta a conseguir el retorno más esperado por todos los hinchas de la ‘U’: La vuelta de Gregorio Pérez a la dirección técnica ‘merengue’.

El entrenador de 73 años manifestó su deseo de regresar a Campo Mar, por lo que todo está en manos de Ferrari. Según medios externos, Gregorio Pérez ya tendría todo acordado con la nueva gerencia crema. El DT uruguayo sería anunciado en la conferencia de prensa de las próximas horas. El gran detalle es que muchos rumores indican que el ‘Goyo’ no vendría solo.

Álvaro González suena como fuerte candidato para reforzar a la ‘U’ para lo que resta del año. El ‘Tata’ fue mundialista con Uruguay en Brasil 2014 y campeón de América en Argentina 2011. Vistió las camiseras de Boca Juniors, Lazio, Nacional y Defensor Sporting, equipo con el que descendió la temporada anterior.

El volante de 36 años se refirió a su posible llegada al cuadro crema: “Se me mencionó varias veces la posibilidad de ir a Universitario y yo siempre dije que no me desagradaba, más bien sería un gusto jugar en un grande de Perú como Universitario. Hay muchos uruguayos que pasaron por ahí, incluso Gregorio Pérez que también estuvo acá en Defensor Sporting. La liga peruana ha crecido mucho y seduce como para llegar”.

Por otro lado, González también opinó sobre las bajas de Cavani y Suárez en Uruguay para su duelo del jueves contra Perú: “Si bien hay buenos delanteros uruguayos, Edinson Cavani y Luis Suárez tienen un protagonismo en la selección que es difícil de ocupar. El ‘Maestro’ tendrá que elegir bien cómo sustituir para que no se note tanto sus ausencias”.

Asimismo, el ‘Tata’ habló de la Selección Peruana: “Creo que Perú, además de sus individualidades, tiene un buen juego de equipo. Además viene con una identidad por el mismo cuerpo técnico de hace años. Es un rival durísimo para nosotros yendo de visita. El fuerte de Perú es el buen juego y la tenencia. Tenemos que apuntar a eso, a quitarle la pelota y hacer daño”.

“La idea en Uruguay es sumar. Volver sin sumar en Lima sería un fracaso, así no sean fáciles de obtener. Además va a ser una fecha especial con muchas bajas”, finalizó el mundialista ‘charrúa’.