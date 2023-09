Serie A: La Juventus vence sin problemas a la Lazio en la fecha 4

Los bianconeri parecían tener el control total, pero un error atrás de Bremer permitió a la Lazio volver al partido cuando Luis Alberto puso el primero. No obstante, los anfitriones contraatacaron unos minutos más tarde para recuperar su ventaja de dos goles tras una magnífica jugada entre Weston McKennie y Vlahovic.

Dusan Vlahovic protagonizó este y adelantó merecidamente a la Juventus tras disparar el balón ante Ivan Provedel apenas diez minutos de juego. La Lazio empezó a meterse un poco en el partido, pero la Vecchia Signora contraatacó poco después cuando Federico Chiesa les puso dos goles de ventaja.

A pesar de que la Lazio creció en el juego, la Juve les golpeó cuando no lo esperaban. Los locales rompieron bien antes de que Adrien Rabiot le pasara el balón a Chiesa dentro del área. Chiesa no falló en el remate y disparó el balón al primer palo. La Juventus parecía tener el control y se fue al descanso con dos goles de ventaja.

Los bianconeri continuaron con esa racha en la segunda mitad y Provedel tuvo que intervenir una vez más para rechazar un cabezazo de Rabiot. El segundo período fue una historia similar a la primera.

Sin embargo, la Juve respondió poco después de una magnífica jugada de delantero centro de Vlahovic. McKennie encontró al delantero con un magnífico pase cruzado mientras seguía impresionando. El serbio tomó el balón magníficamente antes de girarlo maravillosamente hacia la esquina inferior derecha.

Los locales lograron al final la victoria cómodamente y lograron una merecida victoria aquí contra la Lazio. Parece que los bianconeri prosperarán sin distracciones europeas esta temporada, mientras que la Lazio necesita mejorar después de perder tres de sus primeros cuatro partidos.

🌟⚫️ Buen inicio de curso de Federico Chiesa con la Juve. En estas primeras cuatro jornadas:

⚽️ Gol vs Udinese

❌ vs Bologna

⚽️ Gol vs Empoli

⚽️ Gol vs Lazio pic.twitter.com/MTnDlLKWGD

— Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 16, 2023