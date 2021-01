Setién: “Todavía no me ha pagado el Barça”

Quique Setién habló del fichaje de Eder Sarabia y desveló que el FC Barcelona sigue sin pagarle por su despido.

Quique Setién estuvo en un programa de la Cadena Ser y alabó las cualidades de Eder Sarabia, le auguró un gran futuro en los banquillos y le aconsejó: “Algunas cosas las tiene que controlar”. Asimismo, desveló que el FC Barcelona aún sigue sin pagarle. Estás son las impresiones del exentrenador del Barça.

Sobre Eder Sarabia: “Ya no es la relación que hemos tenido en estos cinco años, le conozco desde que era un crío, cuando estaba con su padre jugando en el Logroñés. He tenido muy buena relación con él, le he visto crecer. Ha habido algo más que una relación profesional”.

Será Eder Sarabia un buen entrenador: “Seguramente mejor. Lo que le ha ido bien durante toda la vida es lo que tiene que hacer. La gente joven y, sobre todo Eder, por la personalidad que tiene y la comprensión del juego no tengo duda de que va a ser un grandísimo entrenador. Este paso que ha dado ahora intuía que iba a llegar porque es la ley natural, he estado muy agradecido de lo que me ha aportado porque me ha hecho mejor”.

“Como supongo que él habrá recogido cosas que yo tengo, nos hemos retroalimentado. Además, ha habido una relación sincera y amistad, al margen de la relación profesional. Hemos comido todos los días juntos, hemos vivido experiencias buenas y no tan buenas. Esto es como cuando te deja una novia, que la quieres mucho. Lo tienes que aceptar. Ahora tiene un proyecto bonito que le ha calado y a por él”, agregó.

Sería segundo de Eder: “Sí, estaría todo el día comiéndole la oreja (risas)”.

Cosas que Sarabia tiene que mejorar. Ha dicho que en algunas cosas se equivocó en el Barça: “Él ya sabe y es perfectamente consciente de las cosas que tiene que cuidar. Quizá en algunos sitios no se daba importancia pero por mi manera de ser sí se la daba. Él ya ha trabajado en ese sentido, es plenamente consciente de las cosas que tiene que mejorar y que cuidar. Algunas cosas las tiene controlar; los años te dan la pausa”.

¿Le ha pagado el Barça? “Todavía no me ha pagado el Barça, estamos a la espera”.