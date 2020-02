“Si estaba el VAR no nos eliminaban”

Carvallo puntualiza que el juez los dejó fuera de carrera

El guardameta José Carvallo se mostró triste por la derrota y aseguró que el penal fue muy claro. “Para mí hubo un penal clarísimo contra Dos Santos. Fue un golpe abajo, no toca la pelota, sino el pie del jugador y él cae al sentir en contacto. Hay cosas que acabarán cuando esté el VAR. Justo Loustau nos arbitró en un Perú – Uruguay donde yo estaba en banca y el árbitro le cobra a Suárez un penal igual”, manifestó.

Por otro lado, afirmó su deseo de estar en Copa Libertadores, pero esta vez clasificar directamente, es decir, ser finalista o campeón de Liga 1.” Esto es un comienzo. Queremos volver el próximo año, estar en fase de grupos y para eso tenemos que hacer un buen torneo. Nunca me gusta perder, pero esto me deja tranquilo porque se entregó todo. No enfrentamos a cualquier equipo tampoco”, mencionó.

Finalmente, señaló que al equipo le faltó suerte. “No fueron superiores a nosotros, es más, los últimos 30 o 40 minutos del segundo tiempo estuvimos encima de ellos y lastimosamente no se pudo anotar”, sentenció Carvallo.