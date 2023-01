Silva: “No vemos como un escenario viable que el torneo empiece solo con algunos”

Roberto Silva, presidente de la Safap, señaló que la Federación Peruana de Fútbol tiene en sus manos la opción que el torneo de esta temporada empiece si el contexto social lo permite

“No sé si es capricho pero cada uno ha defendido su posición en función de lo que cree y lo cierto es que ha habido poco acercamiento para resolver el tema. La medida cautelar le da a la FPF la potestad de decidir, para nosotros es una oportunidad porque finalmente está en manos de la Federación ahora que el campeonato empiece, al margen de los temas sociales, sin ningún inconveniente. Nos pareció una oportunidad porque el mango de la sartén lo tiene la FPF para determinar si los clubes pueden competir o no, creo que pasa por la voluntad de la FPF”, dijo a Radio Ovación.

“Me suena a tratar de desviar la atención de nuestro comunicado con cosas que no tienen nada que ver con el tema. Municipal está teniendo problemas porque el Consorcio no le ha pagado ni diciembre, ni enero, los jugadores han presentado su queja. Conocemos los problemas del Boys pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Esto no es un ataque a la Federación, la intención del mensaje es una sugerencia de salida, a nosotros como gremio nos interesa la viabilidad de los jugadores de fútbol y sus contratos, su trabajo y su desempeño como deportistas, es su medio de vida y nosotros partido no podemos tomar. Postura tenemos porque tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias investigaciones pero no tomamos partido porque tenemos que defender los intereses en conjunto de los futbolistas”.

Respecto a si han evaluado una huelga de futbolistas comentó: “Siempre se evalúa porque es un derecho que los trabajadores tenemos pero para eso tiene que pasar algo fáctico, que se materialice el daño a los trabajadores y hoy no se ha materializado, es un tema comercial entre los clubes, las casas televisoras y la Federación. El día en que los jugadores a raíz de este problema tengan problemas para el cumplimiento de sus contratos o cualquier cosa que tenga relación al trabajo, ahí nos tenemos que sentar a decir que no podemos permitir que esto suceda”.