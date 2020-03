Sin fútbol en Inglaterra

Football Association (FA) suspendió todos los torneos no profesionales. Peligra la Premier League y el título de Liverpool

En Inglaterra entendieron que el fútbol no puede seguir más. La Federación Inglesa de Fútbol dio por concluido todo campeonato no profesional, anulando así todos los resultados obtenidos hasta la suspensión que se dio debido a la pandemia del coronavirus. Con ello, no habrá ni ascensos ni descensos.

Se han cancelado todos los torneos que están por debajo de la League Two, con lo que los

partidos que se han disputado hasta ahora no tienen validez alguna. Los torneos femeninos

también se dieron concluidos por igual.

Sin embargo, un dolor de cabeza para la FA es lo que viene para el fútbol profesional, es decir, el posible alargamiento de la temporada 2019-20. De momento, todo está suspendido hasta el 30 de abril, sin embargo, al no haber una fecha para que reinicien los torneos, se pone en peligro el título de Liverpool, quien estaba a pocas fechas de consagrarse campeón con anticipación.

Todo está en observación por la Football Association, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se les dé el título a los ‘Reds’ esta temporada.