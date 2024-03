Sin Messi, Inter Miami sufre dura goleada ante New York Red Bull en la MLS.

El equipo, con Lionel Messi lesionado, sufrió una derrota en su visita a New Jersey en una nueva jornada de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

En una nueva jornada de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami sufrió una derrota de 4-0 ante New York Red Bulls. El enfrentamiento se llevó a cabo en el Red Bull Arena de New Jersey. El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino enfrentó este desafío sin su capitán Lionel Messi, quien se encuentra lesionado en el isquiotibial derecho. Los goles del encuentro fueron obra de Lewis Morgan en tres ocasiones y Wikelman Carmona. En el once inicial, el argentino Tomás Áviles estuvo presente junto a históricos del Barcelona como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.