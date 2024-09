Sobreviviendo frente a Ecuador

• Con goles de Cueva y Advincula le ganamos a Ecuador el 8 de junio 2021, en Quito

El hincha está ilusionado con el equipo liderado por el DT Jorge Fossati y aún más con el precedente de la última vez que ambas selecciones chocaron en la altura de Quito. ¿Qué pasó? Perú se impuso por 2-1 en el marco de la fecha 8 de las Clasificatorias para Qatar 2022.

En ese contexto, recordaremos quiénes son los “sobrevivientes” del último triunfo de la ‘Bicolor’ en Quito bajo las órdenes de Ricardo Gareca, quien actualmente dirige a la selección chilena. ¿Son pocos los que siguen? Te lo contamos.

El 8 de junio de 2021, Perú visitó Quito para enfrentar a Ecuador por la octava fecha de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto nacional derrotó 2-1 a su similar de Ecuador con goles de Christian Cueva y Luis Advincula.

El once titular: Pedro Gallese; Luis Advincula, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula.

Ingresaron: Pedro Aquino, Luis Iberico, Alexis Arias y Paolo Guerrero. Claramente ninguno de los mencionados fue considerado para la fecha doble de setiembre para los duelos ante Colombia y Ecuador. Por otro lado, se quedaron en el banco Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría y Alex Valera en aquel duelo y que mañana podrían ser titulares o ser piezas de recambio.

“El otro día fue un suplicio (no estar en la banca), no porque no tuviera confianza en mis compañeros de trabajo, al contrario, tengo toda la confianza del mundo en ellos, pero no poder estar ahí, aunque sea para alentar cerca, fue un suplicio”, confesó el ‘Nono’.

Luego, el DT de 71 años, confesó: “Los veo a los muchachos muy bien desde todo punto de vista, si Dios quiere mañana, respetando a un gran rival como Ecuador, vamos a tener otra muy buena actuación y lo vamos a enfrentar con todas las chances de poder conseguir un buen resultado”.