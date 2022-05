Solano: “No me explico que Lapadula no juegue”

Nolberto Solano, asistente técnico de la Selección Peruana, habló sobre el horrible momento que vive Gianluca Lapadula en el Benevento

“Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena. Pero ojalá que pueda solucionarse. También por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño”, manifestó el asistente técnico de Ricardo Gareca en entrevista con TV Perú Deportes.

Asegura que Lapadula tiene su puesto asegurado en la convocatoria: “Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, añadió el exjugador de Boca Juniors y Newcastle United.