Solís: “La clave del triunfo con Melgar estuvo en el sacrificio que cada uno tuvo para mantener el cero”

Leonel Solís, volante de Deportivo Municipal, se refirió al triunfo ante Melgar en Arequipa y hasta reveló la mentalidad del técnico Ángel Comizzo.

“Fuimos un equipo ordenado tácticamente y el esfuerzo que realizó cada uno fue impresionante. No dejamos de correr los 11 y los que entraron. La clave estuvo en el sacrificio que cada uno tuvo para mantener el cero y de contragolpe, con los atacantes que tememos, podríamos hacer daño”, sostuvo para Radio Ovación.

Luego agregó: “La falta de entrenamientos te puede pasar factura, pero la unión que hay y el buen ambiente que hemos generado, la energía que se trasmite en el equipo, prevaleció por encima de cualquier adversidad. Seguramente, hubiéramos llegado mejor con más entrenamientos, pero el dar todo en beneficio del equipo nos ayudó a seguir por el mismo objetivo”.

El volante reveló la idiosincrasia del entrenador argentino. “El profesor Comizzo nos dice que podemos correr bien o mal, perder pelotas, pero lo que no se negocia es el sacrificio, dar todo para conseguir los objetivos. Esa es la esencia del equipo”.

El jugador se refirió al problema del fútbol peruano. “El tema de la falta de trasmisiones me está pasando por primera vez, en los años que juego al fútbol no pasé por algo similar. Los hinchas que no pueden ir al estadio, quieren ver a su equipo y que no tenga un lugar donde verlo, no le favorece al fútbol peruano porque le quita exposición que es importante”.