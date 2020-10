“Solo apostaba a ser segundos”

Roberto Mosquera calienta el duelo ante Universitario este jueves.

El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, lamentó que haya críticas a pesar de que logró levantar al equipo hasta el segundo lugar. “Solo yo apostaba que llegaríamos a estar segundos. Reconozcan que sí hemos competido y que éramos nosotros lo que podíamos pelear con Universitario. Hemos madurado jugadores y una idea”, señaló Mosquera.

Además, habló sobre la misión que tiene Cristal de asegurarse en el segundo lugar para evitar a Universitario. “Lo peor que te puede pasar es tratar de evitar algo. Te puede tocar el último, pero si no estás bien, te puede ganar. En el lugar que estemos, tenemos la misma responsabilidad”, dijo el entrenador rimense.

Por otro lado, aseguró que no hay ninguna crisis. “Tenemos 11 partidos jugados, 6 ganados, 4 empatados y uno perdido. Creo que está contestado. Estos números no hablan de crisis. No veo por donde está”, dijo la “Mosca”.

Por último, admitió que fallaron en partidos claves. “Sabemos que hay tres partidos que nos alejó del título del Apertura. Sí hemos jugado bien, sí hemos competido. Cristal fue uno de los animadores. En su momento se hablaba de que el único que podía alcanzar a la “U” éramos nosotros”, indicó.