¡SOLO PIENSA EN SUMAR!

Cristal enfrenta a las 11 de la mañana a Comerciantes Unidos en el Gallardo.

Uno de los equipos que se quedó sin chances de pelear el Torneo Apertura 2025 fue Sporting Cristal. Su última derrota ante Los Chankas lo catapultó en la tabla de posiciones, por lo que ahora Paulo Autuori piensa en cerrar bien el certamen de cara al Acumulado. Ahora, tendrá que enfrenta a Comerciantes Unidos, desde las 11 de la mañana en estadio Alberto Gallardo.

Sin opciones de ganar el Apertura, Sporting Cristal afronta el último tramo del torneo buscando mejorar sus números en la clasificación general y pensando en acercarse a un rendimiento que le sirva para llegar con otro ánimo al Clausura.

Paulo Autuori seguirá con la apuesta de ver a más jugadores, apoyándose en el despliegue de Christofer Gonzales en el mediocampo. Los celestes quieren ante Comerciantes Unidos borrar la imagen que dejaron en la fecha pasada cuando sufrieron la remontada de 3-1 a manos de Los Chankas.

Sporting Cristal no cuenta con suspendidos para este partido. Ya no sigue en el plantel el zaguero Franco Romero, mientras que Gianfranco Chávez se recupera de una lesión. Todavía no está apto el capitán Yoshimar Yotun.