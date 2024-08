Sorteo de la Champions League: formato, hora y trasnsmisión

El torneo más importante del fútbol europeo tiene un nuevo formato.

La UEFA Champions League cada vez está más cerca, pero primero ¿se deben definir los grupos? No, el formato se modificó y ahora contará con varios cambios. Los amantes del fútbol tendrán grandes duelos, pero para eso se realizará un sorteo el día de hoy, 29 de agosto, a las 11:00 a.m. (hora peruana). El evento será transmitido por ESPN y el servicio de streaming Disney+. En la siguiente nota, te contaremos el formato y como se realizará la lotería.

Formato

El formato anterior contaba con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4. Cada equipo participaba en 6 partidos (3 de local y 3 de visita). Los 2 primeros de cada grupo avanzaban a la siguiente ronda y el tercero iba a la Europa League. Esto ya quedó en el pasado.

Ahora son 36 clubes en la “fase liga”, donde todos acumulan puntos hasta el final. Los equipos ubicados del puesto 25 al 36 serán eliminados al concluir esta etapa. Los clubes del 9 al 24 disputarán un play-off para acceder a los octavos de final, donde solo quedarán 8 equipos. Los 8 primeros clasificarán directamente a la siguiente fase. A partir de ese momento, el torneo sigue el formato tradicional.

Sorteo

El sorteo definirá los encuentros de la “fase liga”. Cada club disputará 8 partidos contra 2 equipos de cada bombo (4 bombos en total), uno como local y otro como visitante. O sea, un club del bombo 1 se enfrentará a 2 equipos de cada uno de los bombos (1, 2, 3 y 4), llegando así a sus 8 compromisos. Esto implica que los equipos del mismo bombo también se cruzarán en la “fase liga”.

Ejemplo: Real Madrid (bombo 1) podría jugar contra el Milan y Bayer Leverkusen (ambos del bombo 2), en Italia contra el “Rossoneri” y en España contra los dirigidos por Xabi Alonso. Y así con los demás bombos.

Restricciones:

Ningún club puede medirse con otro del mismo país. Por ejemplo, el Arsenal no podría enfrentar al Liverpool en esta fase. Además, un equipo no puede jugar versus más de 2 clubes de un mismo país. Por ejemplo, si al Barcelona le tocan partidos contra la Juventus y el Bolonia, ya no podría medirse con el Inter u otro de Italia.

¿Cómo se realizará el sorteo?

Un exjugador sacará el nombre de un equipo, comenzando por el bombo 1. Luego, una computadora seleccionará aleatoriamente los 8 oponentes de ese club, tomando en cuenta las restricciones y determinando las localías.

Bombos

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig y Barcelona.

Bombo 2: Leverkusen, Atlético, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Shakhtar y Milan.

Bombo 3: Feyenoord, Sporting, PSV, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Lille, Young Boys, Celtic y Estrella Roja.

Bombo 4: Slovan Bratislava, Mónaco, Sparta de Praga, Aston Villa, Bolonia, Girona y Stuttgart, Sturm Graz, Brest.

