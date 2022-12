Soto: “El ‘profe’ todavía no ha decidido qué es lo que va a hacer con Buonanotte”

Jorge Soto habló de su etapa como jugador del equipo celeste y también se refirió a las decisiones del comando técnico del brasileño Tiago Nunes

Jorge Soto habló de su etapa como jugador del equipo celeste y también se refirió a las decisiones del comando técnico del brasileño Tiago Nunes. El Camello es uno de los emblemas más importantes de la historia del club bajopontino. Actualmente, es parte del comando técnico del nuevo estratega brasileño

Soto manifestó lo siguiente: “Siempre me acuerdo desde el principio que llegué a Cristal en el 93 y me recibieron de lo mejor, no pensaba que iba a durar mucho tiempo porque uno tenía metas de irse al extranjero pero llegué a una institución de las mejores del país, me dio la tranquilidad de solamente jugar.

En ese sentido, agregó: “Hice buenos campeonatos, he tenido buenos compañeros que me ayudaron muchísimo, tuve la oportunidad de ganar muchos títulos y con la alegría de pertenecer hasta ahora en el club. Tuve la oportunidad de hacer muchos goles y ser el goleador histórico de una de las mejores instituciones del país”, dijo a Radio Ovación.

IMPORTANTE TRABAJO REALIZADO:

Sobre el partido que más recuerda comentó: “He tenido muchos partidos pero el que más recuerdo es el que jugamos contra Vélez en el 97 porque me salió de todo, me salió un partido redondo allá en Argentina”.

Por último, dijo que: “Sabíamos que Chilavert había hablado de mí, no tan bien que digamos. Veníamos de un empate 0-0 de local y teníamos que definir allá, en el transcurso de esos días tuvimos que jugar con Alianza y perdimos 5-4 en Matute pero cambiamos rápidamente el chip y nos fue bastante bien en la Copa”.