Sporting Cristal: En el ojo de la tormenta

Directiva rimense pone en evaluación el trabajo de Enderson Moreira

Sporting Cristal no logró su cometido ante Universitario en el Estadio Monumental y complicó sus chances de llevarse el Torneo Apertura. En medio de este fastidio de la afición ‘rimense’, uno de los apuntados es el técnico brasileño, Enderson Moreira, ya que no solo se alejó del primer objetivo del certamen local, sino que lleva sobre su espalda la eliminación en Copa Libertadores.

Bajo este panorama, se pudo conocer la drástica decisión que tomó la directiva ‘rimense’ sobre el estratega brasileño, y es que lo tendrán bajo evaluación tras no haber obtenido los primeros objetivos de la temporada, tanto a nivel internacional como local.

Como se conoce, Enderson Moreira no logró superar la Fase 2 de la Copa Libertadores a manos de Always Ready: caída en Bolivia por 6-1 y victoria en Lima por 3-1. Esto no solo generó un duro golpe en el ámbito deportivo, sino también económico por no asegurar participación en fase de grupos de algún torneo internacional.

Ahora, la derrota de Cristal ante Universitario lo pone con altas probabilidades de perder el Torneo Apertura 2024. Los celestes no dependen de sí mismos y solo aguardan un tropiezo de los cremas en Cusco.

Hinchas apuntan a Joel Raffo. Protestan por aliarse con FPF y dar charla en Argentina con 1190 Sports.

En la mañana del último martes en La Florida se observó más efectivos policiales de lo habitual, esto se debió a la presencia de un grupo de hinchas de Sporting Cristal que buscaba “ajustar” a los jugadores por la derrota ante Universitario y complicarse en el torneo Apertura.

Mientras tanto, por la tarde en Argentina, Joel Raffo, presidente del club rimense, participó en una charla con los integrantes de 1190 Sports sobre “el panorama del fútbol peruano”. Este hecho, ocasionó cientos de mensajes en las redes sociales de los aficionados que cuestionaron su gestión y aseguraron que existe “conflicto de interés” con Agustín Lozano, titular de la FPF, y de involucrarse con la agencia de futbolistas AGREF.

