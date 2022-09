Sporting Cristal se enfrentará a ADT sin público en el estadio Alberto Gallardo

El partido entre Sporting Cristal y ADT se jugará el 29 de septiembre a puertas cerradas

Otro partido reprogramado debido a las elecciones municipales y regionales del 02 de octubre. A través de un comunicado oficial, Sporting Cristal anunció que el partido ante ADT fue reprogramado para el jueves 29 de setiembre y se jugará en el estadio Alberto Gallardo a la 01:00 de la tarde sin público dentro del escenario. Este partido es valido por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El club “rimense” venía trabajando con la Federación Peruana de Fútbol para poder encontrar una nueva fecha, sin embargo, por temas de garantías policiales y la ausencia de los convocados a la selección hizo que la directiva tome una nueva decisión. Al igual que el partido entre San Martín y Alianza Lima se tuvo que modificar la fecha y la hora del partido a pocos días de las elecciones electorales pactado para el 02 de octubre.

Finalmente, los ‘Celestes´, con pesar, anunciaron la postura que tomaron en uno de los párrafos de la carta: “Te pido disculpas, porque este 29 de septiembre no podremos estar todos juntos físicamente. Jugaremos a puertas cerradas contra ADT, pero créeme que hice todo lo que estuvo en mis posibilidades para volvernos a encontrar y compartir. Sé que no me vas a abandonar, nunca lo haces y hoy te necesito más cerca de mí”.

Cabe resaltar que, Sporting Cristal es actualmente en el Torneo Clausura de la Liga 1 con un total de 25 puntos. Suerte que se repite en la tabla acumulada. Además, pasa por una racha positiva de 21 encuentros sin ver la derrota. El equipo de Rímac se encuentra empatado con Melgar del primer puesto de la tabla acumulada con 63 puntos. El equipo celeste le queda enfrentar 6 partidos en el Torneo Clausura.

Redactor: Diego Pecho