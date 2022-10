Sporting Cristal y Mannucci chocan por la jornada 19 del Torneo Clausura

Sporting Cristal recibe de local a Carlos Mannucci este domingo 30 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. El partido corresponde a la decimonovena jornada del Torneo Clausura y se jugará a partir de las 03:00 de la tarde. El equipo local necesita conseguir los tres puntos y esperar un resultado negativo para Alianza Lima.

Un traspié después de 25 partidos invicto le costó mucho a Sporting Cristal. El resultado con Atlético Grau en el Gallardo llevó a los rimenses a perder la punta del Torneo Clausura e incluso tener abierta una opción de quedar fuera de los playoffs.

Si bien Cristal (39) aún puede ganar el Clausura, necesita que Alianza Lima (38) no derrote a ADT en Matute, un caso complicado debido al reciente performance de los íntimos.

A pesar de ello, el cuadro de Roberto Mosquera sí tiene bajo sus posibilidades meterse a los playoffs. Líder del acumulado, ganándole a Mannucci no habrá resultado que los baje de la cima de la general, mientras que un empate obligará a esperar que Alianza no gane por más de dos tantos y que Melgar no golee a Sullana.

Habrá novedades en el once que presente Roberto Mosquera. Esta semana el conjunto celeste separó del primer equipo al centrocampista Martín Távara, por lo que ante el ‘tricolor’ todo apunta a que Jesús Castillo será el pivote de la volante.

En ataque, Irven Ávila y Alejandro Hohberg se perfilan como titulares, mientras que Joao Grimaldo podría ser parte también de la alineación. Cristal chocará ante un Carlos A. Mannucci que fechas atrás salvó la categoría, aunque se presentará al duelo registrando seis partidos sin victorias.

Redactor: Diego Pecho