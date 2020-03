Stein fue punto de Binacional

Empataron 1-1 en Guadalupe y debutó DT Flabio Torres para puneños

Con un hombre menos, Binacional rescató un empate ante Carlos Stein en Guadalupe y sigue entre los primeros. Como borrarle la sonrisa y la ilusión a un niño. Binacional de Juliaca, en el debut de Flabio Torres en el banquillo, le arruinó la fiesta al Carlos Stein FC en el Estadio Carlos Olivares de Guadalupe al igualar 1-1.

A pesar de que el cuadro puneño arrancó dominando el partido, Stein logró dar el primer golpe al abrir la cuenta a los 7 minutos por intermedio de Cristian Mejía. Tras ello, el “Poderoso del Sur” retrocedió un poco en sus líneas, pero trató de atacar con más fuerza aprovechando mucho la resistencia de sus jugadores. Sin embargo, el cuadro carlista supo mantener el cero en su arco.

En el segundo tiempo, se fue expulsado Jeickson Reyes a los 56 minutos, lo cual puso las cosas cuesta arriba para los juliaqueños. Y minutos después, el equipo de Carlos Stein que abandonaba el último lugar de la tabla empezó a atacar con claridad, pero no lograba el tanto que tranquilizaría a los norteños. Y en su mejor momento, Yorkman Tello apareció para colocar el empate a los 80 minutos. Binacional pudo lograr la remontada pero no lo logró ante el novel equipo.

Binacional escala al tercer lugar con 10 puntos y así llega al duelo ante el poderoso Sao Paulo por Copa Libertadores este jueves. En tanto, Carlos Stein dejó de ser último y ahora está en el penúltimo lugar con 2 puntos.

CARLOS STEIN 1



Ronald Ruiz

—

Janeiler Rivas

Jeremy Rostaing

Oscar Guerra

Joaquín Aguirre

—

Cristian Mejía

Josimar Vargas

Álvaro Medrano

Diego Manicero

—

Carlos Preciado

Luis Perea

———————-

DT: Orlando Lavalle

BINACIONAL 1



Raúl Fernández

—

Ángel Pérez

Eder Fernández

Jhon Fajardo

Jeickson Reyes

—

Yorkman Tello

Mauricio Matzuda

Johan Arango

Dhawlin Leudo

Reimond Manco

—

Aldair Rodríguez

———————–

DT: Flabio Torres

————————

ÁRBITRO: Luis Seminario

LÍNEAS: Mario Espichán, Luis Gastolomendo

CUARTO: Jhonatan Zamora

GOLES: 7´ Cristian Mejía (CS). 80´ Yorkman Tello (BIN)

CAMBIOS: Jeferson Navarro x Carlos Preciado, Brayan Guevara x Josimar Vargas (CS). Héctor Zeta x Mauricio Matzuda, Paolo Méndez x Reimond Manco, Sebastián Gularte x Héctor Zeta (BIN).

TA: Janeiler Rivas (CS). Héctor Zeta (BIN).

TR: Jeickson Reyes (BIN)

ESTADIO: Carlos A. Olivares (Guadalupe)