¡SU RESURRECCIÓN!

Eryc Castillo cuenta que antes de llegar estaba en nada.

Eryc Castillo se refirió sobre rumores de un posible interés desde el fútbol argentino

Si bien su último partido frente a Sao Paulo fue muy pobre, pecando de individualista y fallando en las decisiones en los metros finales, Eryc Castillo es titular indiscutible en Alianza Lima.

El ecuatoriano ha sabido ganarse un lugar dentro del esquema de Néstor Gorosito y en La Victoria están muy contentos con lo que viene demostrando hasta el momento. En cuanto a números, en la Liga 1 Te Apuesto ha disputado seis partidos en lo que va del Torneo Apertura, registrando dos goles y dos asistencias.

Lee también:

Asimismo, en lo que respecta a la Copa Libertadores, lleva 10 encuentros jugados, con dos tantos y una habilitación. Claramente ha sabido ser determinante en lo que va de la temporada. Precisamente por eso, según algunos medios ecuatorianos, el delantero habría generado interés en Newell’s Old Boys.

Coincidentemente, en una reciente entrevista con DSports, Castillo fue consultado sobre su presente en Alianza Lima y la posibilidad de que se marche a otro club en el mediano plazo. “Como te digo, hace cuatro o cinco meses no es que estaba en el aire, pero no tenía nada concreto. Estas personas confiaron en mí, el club confió en mí y yo soy muy recíproco con eso. Si se da la posibilidad de renovar con Alianza Lima, bienvenido sea, porque me gusta ser recíprocos con los que me ayudan”, agregó.