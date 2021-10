Suárez a Koeman: “Si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano”

Luis Suárez volvió a hablar sobre su salida del Barcelona en 2020, luego de quedar fuera de los planes del dirigente neerlandés.

Luis Suárez no tuvo la mejor experiencia al dejar el Barcelona. Pues Ronald Koeman le comunicó que no se encontraba en sus planes. El director técnico neerlandés se lo dijo por celular y por si fuera poco, el dirigente hizo el intento de dar marcha atrás al poner condiciones sobre su continuidad del que hoy es delantero del Atlético de Madrid.

Luego de haberle anotado a su anterior club el Barcelona, en el Wanda Metropolitano, Suárez volvió dar a conocer que no ha perdonado a Koeman por como lo despidió de dicho club.

“Creo que no me merecía la forma en la que salí del Barcelona, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal”, expresó el uruguayo.

“Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida”, manifestó sobre cómo fueron sus últimos días en Barcelona.

Pese a que Luis Suárez salió de Barcelona por la puerta de atrás, este siente mucho cariño por el club catalán y ha reconocido que es lamentable sufrir por la crisis deportiva e institucional del azulgrana en este inicio de temporada.

“Ver lo que está pasando duele como culé que soy, porque le cogí mucho cariño al club, me lo dio todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera. Duele por los amigos que tengo allí, por las amistades, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así”, reveló.