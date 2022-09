Succar: “Iremos a buscar el resultado en el clásico”

Alexander Succar, delantero de Universitario, aseguró que saldrán a buscar los tres puntos en Matute ante Alianza Lima y que tienen lo necesario para ganar en el reducto íntimo

Succar se tomó un tiempo para elogiar a Alianza: “Sabemos que Alianza anda bien, que tiene una base que ha mantenido, pero estos clásicos son partidos aparte. Creo que este equipo también tiene experiencia y podemos pelear. Vamos a ir a buscar el resultado”, señaló Succar para Gol Perú.

Además, el atacante crema cree que este partido podría servir como revancha. “Este clásico, a partir de lo que pasó en el Apertura, sabemos que tenemos que ir a buscar el resultado allá. Sabemos que no podemos dejar pasar esta revancha”.

REVANCHA DEL 4-1:

Por otro lado, habló sobre su rendimiento y la falta de gol que lograron resolver. “En el Apertura no había tenido muchos minutos y te quita un poco de ritmo eso, pero gracias a Dios últimamente se abrió el arco y eso es lo que el hincha espera. A veces por el resultado dejan de ver el trámite, pero ahora se ha dado el resultado y se ha abierto el arco”.

Finalmente, indicó que Piero Quispe no es de preocupación en tienda crema. “Ahora conversé con él y me dijo que estaba bien. Creo que ya mañana empezamos a entrenar todos juntos y a preparar el clásico que estoy seguro no se lo quiere perder”.