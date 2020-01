Sueño americano

Oleado y sacramentado. Edison Flores fue presentado por DC United como su principal refuerzo. Tras varios días negociando con Monarcas Morelia, el cuadro estadounidense llegó a un acuerdo con los mexicanos para comprar el pase del jugador de la Selección Peruana, según The Washington Post, ‘Orejas’ firmó un contrato de cinco temporadas y ganará 2.1 millones dólares.

Edison Flores fue presentado como jugador de DC United

“Es una liga muy atractiva, me han hablado mis compañeros de selección de la MLS y les gusta mucho. El fútbol está creciendo a pasos agigantados y quiero demostrar lo mejor “, fueron las primeras palabras el ‘Orejas’ a Pulso Sport. Luego, el extremo peruano confesó que aún no conversado con el técnico de la selección peruana sobre este nuevo reto en DC United. “No he tenido la oportunidad de hablar con el profesor Gareca, pero créeme si hubiera sido otra liga que no le guste me hubiera contactado para darme su opinión”, enfatizó.

A su vez señaló que aún no conversa con sus compañeros que militan en la MLS: “En este último tiempo no, pero ellos siempre hablan y compiten entre ellos, ya que son de equipos diferentes y se me abrió la posibilidad de venir a la MLS y ahora me queda demostrar “, acotó.