Walter Tandazo: “Néstor Lorenzo nos dio la confianza”

Walter Tandazo, el mediocampista del FBC Melgar, habló sobre el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson y halagó bastante el trabajo de Néstor Lorenzo. Además sostuvo que este logro es el resultado de la buen gestión del club

“Estoy muy contento por haber obtenido el Torneo Apertura. Melgar es un club modelo que apuesta por la gente de casa y los menores. Hace mucho tiempo tiene un proyecto y ahora se están viendo los resultados. Néstor Lorenzo nos dio la confianza de creer en nosotros mismos”, declaró el volante nacional para Movistar Deportes.

Por otro lado, Tandazo se refirió a su titularidad frente a Deportivo Cali en Colombia: “No me sorprendió porque ya veníamos trabajando días anteriores con miras al partido, el profesor conversó conmigo y no fue una sorpresa. Con Horacio a mi costado me ordenó un poco más, ya que jugando de interior lo apoyo en la parte defensiva, pero jugando de 6 también me siento cómodo”.