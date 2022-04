Tapia: “Ahora con este repechaje, me siento muy tranquilo”

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, recordó los buenos momentos de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, recordó los buenos momentos de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ‘Cabezón’ también confesó como vivieron la clasificación al repechaje.

Sobre el partido frente a Paraguay: “Este grupo tiene mucha experiencia. No entramos confiados, pero sí nerviosos. Teníamos mucha ansiedad de sacar el partido adelante y llegar al repechaje. Solo dependía de nosotros. Lo bonito de este grupo, es que hablamos un día antes, nos miramos a la cara y sabíamos que ganaríamos”.

Aseguró que la fecha pasada ante Colombia, lloró como un niño: “El último partido con Colombia en las eliminatorias pasadas, lloré como un loco. La gente y la prensa nos habían matado, incluso gente cercana a mí. Me afectó muchísimo en esos años. Ahora (con este repechaje), me sentí muy tranquilo porque sé la calidad de personas que somos, lo unidos que estamos después de casi 8 años de convivencia”.

Sobre enfrentar selecciones fuertes en estás Eliminatorias: “El hecho de creer que somos capaces hizo que este equipo levante resultados de escenarios que en la vida hubiesen pensado que lo lograríamos”.

Finalizó su entrevista, recordando el polémico gol no cobrado a Perú ante Uruguay en Montevideo: “Es algo que le sucede a varios equipos. No es el hecho de que sean esas selecciones (Argentina o Brasil) y si las cobraban, es por el peso que tienen. Me molestó que nos faltaran el respeto de esa manera. Hicimos las cosas lo suficientemente bien y hemos llegado a un punto en que lo merecemos (el respeto)”.