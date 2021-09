Tebas: “La salida de Messi no fue por motivos económicos”

Javier Tebas, presidente de La Liga de España, se refirió a la salida de Lionel Messi del FBC Barcelona tras más de dos décadas.

Ya ha pasado más de un mes de la presentación oficial de Lionel Messi en el PSG, pero pese a esto se sigue hablando de la salida del astro argentino del club catalán. Javier Tebas, presidente de La Liga de España, se pronunció respecto a este y otros temas.

El mandamás de una la liga española reveló que la salida de Messi del Barca no se dio por asuntos económicos: “Lo sé con seguridad, su salida no fue por motivos económicos. Su marcha se podía haber evitado. Quizá la marcha de Messi haya sido la más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia. No merecía irse así, ya no solo del Barça, tampoco de La Liga”.

El abogado también criticó a los ex y actuales directivos del Barcelona, mencionado que se sienten inferiores a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “El Barça estuvo de acuerdo con CVC durante un mes, hasta que el Madrid dijo que no. En el club hay un complejo de inferioridad con Florentino”, contó en el Diario Sport de Cataluña.

Hace unos días, el presidente de LaLiga manifestó que no le preocupaba la salida de Messi del Barcelona por la siguiente razón: “Se fue Messi, pero nosotros tenemos a Vinicius”, expresó el máximo dirigente de la liga española.