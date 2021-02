“Tengo una deuda moral con Alianza”

Josepmir Ballón tiene ganas de reivindicarse y limpiar un poco la mancha que significó irse al descenso.

Uno de los pocos futbolistas que no fue señalado, pues tuvo un rendimiento aceptable en la campaña que llevó a Alianza a segunda división fue Josepmir Ballón, quien gracias a ello fue de los pocos futbolistas en continuar para esta temporada, pese a esto, el volante confesó que tiene una deuda con los hinchas. “Tengo una deuda moral y personal con la institución. No fue difícil tomar la decisión de continuar, ya estaba tomada y no va por un tema económico, sino moral. Correspondía al club decidir si seguía o no. Gracias a Dios podré tratar de ayudar de devolver a Alianza donde se merece”, declaró a RPP.

Ballón incluso se mostró sorprendido de que decidan contar con él y cree que ni él ni nadie se salva de la responsabilidad del descenso: “No debería de salvarse ningún jugador de lo que le ha pasado a Alianza, ni yo. No sé cómo ha evaluado la dirigencia de para saber quiénes se quedan o no”. Sin embargo, cree que ni el ascenso podrá borrar el mal recuerdo de la temporada pasada: “Devolver a Alianza a la primera división va a limpiar un poco el año nefasto del 2020. Pero va a quedar esa mancha para nosotros, eso de preguntarnos por qué no lo hicimos antes”, concluyó.