Tiago Cantoro: “Mi papá es el encargado de todo eso y apenas me dijo de la posibilidad, la verdad que no lo pensé mucho”

El nuevo delantero de Cusco FC, Tiago Cantoro, habló acerca de su llegada al club ‘imperial’. También, dio detalles de su rápida adaptación a la altura:

“Sinceramente, sucedió todo muy rápido. Mi papá es el encargado de todo eso y apenas me dijo de la posibilidad, la verdad que no lo pensé mucho. Por suerte se pudo dar. Pensé que la altura me iba a chocar más, pero solo me afectó en los primeros días. Me adapté muy rápido”, declaró.

Además, agregó: “Desde que llegué a Cusco me recibieron de la mejor manera, tanto mis compañeros como toda la gente del club. Mis objetivos son tener continuidad, sumar una gran cantidad de minutos y estar bien físicamente. Veo un plantel muy bueno. Estaba ansioso por conocer a mis nuevos compañeros. En todos los puestos hay mucha competencia y eso hace que se entrene cada vez mejor. Hay varios equipos que se han reforzado bien, pero trato de no enfocarme en los demás”, finalizó.