Tiago Nunes arremetió contra el árbitro Michael Espinoza

Las declaraciones del técnico brasilero se dieron un día después del empate frente a UTC.

Este martes en conferencia de prensa, el técnico rimense Tiago Nunes brindó declaraciones sobre el árbitro Michael Espinoza, quien arbitró el encuentro Cristal vs UTC.

Dicho duelo disputado en el Estadio Nacional, terminó empatado a un gol por bando, y correspondió al cierre de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El entrenador brasilero afirmó: “El árbitro, para mí, es el peor de la Liga 1. No hay duda de eso. El peor árbitro que he visto en 20 años es ese señor. En todos nuestros partidos que ha trabajado, increíble cómo arbitra mal. Solo coincidencia creo, pero es terrible“.

También solicitó públicamente a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). que el hombre de negro no debería estar programado nuevamente en un compromiso de sus dirigidos. “Yo también he pedido un favor a la CONAR: que nunca más ponga a ese árbitro a trabajar en un partido de Cristal, por favor. Ya hay dos partidos nuestros ahí y hoy (lunes), una vez más, para el partido todo el tiempo. Yo sé que ustedes van a rebotar esto, pero por favor CONAR no ponga más ese árbitro”.

Alejandro Hohberg también tomó la palabra.

Alejandro Hohberg, autor del gol del empate frente al Gavilán del Norte, mencionó sobre el partido en el que solamente pudieron sumar un punto: “No queríamos dejar pasar la oportunidad de sumar de a tres en casa. Ahora la ventaja se reduce un poco, pero estamos bien”. Para luego agregar “hasta el final intentamos, tuvimos muchas situaciones pero faltó la eficacia, hay que ir a ganar a Cusco”

Los siguiente partidos.

Sporting Cristal tiene cuatro compromisos más antes de finalizar el Clausura. Comenzará visitando a Cusco FC. Luego jugará de local ante Sport Huancayo. Posteriormente viajará nuevamente a Cusco para enfrentar a Cienciano. Finalmente cierra recibiendo a Alianza Atlético.

