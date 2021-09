Tite: “Neymar es un jugador diferente”

Tite, entrenador de la Selección Brasileña, habló luego de vencer a Perú en la Arena Pernambuco de Recife.

La ‘verdeamerela’ sigue imparable en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar, es el líder invicto con puntaje perfecto. Tite, DT de Brasil, brindó declaraciones post victoria de 2-0 ante la Selección Peruana.

El entrenador de 60 años mencionó que deben mantener la solidez para que Brasil siga evolucionando: “Estamos en proceso de construcción de oportunidades para los futbolistas, tratamos de entrenar diferentes sistemas. Desde el uso de elementos externos y más constructores hasta la búsqueda de opciones creativas en su mayoría desde el medio y ataque. Tenemos buenos finalizadores, todo se trata de ajustar un proceso. Tratar de mantener la solidez para que el equipo pueda evolucionar”.

El director técnico del ‘Scratch’ llenó de elogios a Neymar, máxima estrella brasileña: “Neymar jugó de la misma forma que jugó ante Chile y que iba a jugar ante Argentina. Hemos privilegiado su posición, que es un jugador diferente. Tiene libertad en el juego, se ha complementado bien con Gabigol”.

Por último, ex entrenador del Corinthians habló sobre los jugadores de la Premier League que no pudieron llegar a esta fecha triple: “Veo todas las complicaciones que tuvimos en la convocatoria. El entrenador de Chile vino antes del partido a hablar conmigo y me dijo que tenemos que expresarnos de alguna manera para que esto no vuelva a pasar. Sin importar si te han perjudicado en la cantidad de jugadores que no puedas llamar, tenemos que tener respeto, y estoy de acuerdo con eso”, finalizó