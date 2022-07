‘Tito’ Ordóñez: “Salida de Juan Carlos Oblitas es un golpe mortal para el fútbol peruano”

‘Tito’ Ordóñez, delegado de Alianza Lima, lamentó la salida de Juan Carlos Oblitas cómo director deportivo de la FPF

‘Tito’ Ordóñez, delegado de Alianza Lima, lamentó la salida de Juan Carlos Oblitas cómo director deportivo de la FPF. Además halagó el excelente trabajo de Ricardo Gareca cómo entrenador de la Blanquirroja

“Lo que dijo Juan Carlos Oblitas es la realidad, no es sorprendente, lamentablemente. Nosotros, los que estamos dentro del sistema del fútbol. Vemos muy claro que en esta gestión del señor Agustín Lozano no ha habido una continuidad de lo idóneo que se necesita, no solamente la Selección Peruana, sino todo el sistema”, admitió para GOLPERU.

Sobre el fútbol de menores: “Uno valora el trabajo de Ricardo y su comando técnico porque con poco material, con poco universo de jugadores. Hemos podido competir en Copas América y Eliminatorias. El problema del fútbol peruano es absolutamente grande y no se resuelve fácilmente, va a demorar, pero hay que empezar a tomar medidas, como obligar a todos los clubes a invertir en menores”.

Además desea que haya restructuración de la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú: “Cada categoría del fútbol peruano debe tener una obligación de condiciones. No solo debe ganarse al ascenso a cada categoría en el campo de juego, sino que esta tiene que venir acompañada de infraestructura en la ciudad, porque se supone que están recibiendo a la élite del fútbol profesional”.

Finalizó su entrevista hablando sobre la triste salida de Juan Carlos Oblitas de la Selección Peruana: “La salida de Ricardo Gareca afecta directamente a la selección, pero la salida de Juan Carlos afecta al fútbol peruano. Él estaba imbuido en hacer un cambio, por eso es que hoy habló de reestructurar la Liga 1. Su salida es un golpe mortal”.