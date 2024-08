Tito Ordoñez se pronuncia sobre sanciones del “U” – Melgar

Comisión Disciplinaria no sancionó a los jugadores que participaron en la gresca al final del encuentro

El delegado de Alianza Lima, Tito Ordoñez, mostró su disconformidad y criticó el accionar de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol; luego que Miguel Grau, presidente de la CD, declarará que los informes del arbitro y del delegado del partido entre Universitario de Deportes y Melgar eran incompletos y contradictorios.

“La C. Disciplinaria Presidida por Dr. Miguel Grau Quinteros no suspendió ni abrió proceso a involucrados en gresca Melgar vs U. Decisión de hoy genera un favorecimiento inaceptable. Vulnera Art. 5 del Reglamento de Liga 1 y Art. 79 del Reglamento Único de Justicia Deportiva”, fue lo que escribió Ordoñez en su cuenta de X.

Sin embargo, tras la reciente filtración del informe del partido del arbitro donde se muestran a varios jugadores del conjunto ‘crema’ y ‘rojinegro’ expulsados tras el final del encuentro, el delegado del equipo ‘blanquiazul’ volvió a arremeter contra la Comisión Disciplinaria. “Violación al reglamento Comisión Disciplinaria Art 5. de Liga 1.- imparcialidad, equilibrio de disputas, juego limpio (no gresca). Art 79.- Reglamento Único de Justicia FPF: Sancionar faltas graves e imponer sanciones adicionales. El árbitro informó 8 jugadores expulsados”, publicó Tito Ordoñez.

Alianza Lima espera a ADT

Alianza Lima, que también publicó comunicados tras el partido en Arequipa, se prepara para su encuentro ante el ADT que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo sábado 10 de agosto a las 20:15 p.m. Este encuentro será el debut como DT de Mariano Soso, quien llega en reemplazo del colombiano Alejandro Restrepo.

Los ‘íntimos’ llegan en la primera posición del Torneo Clausura con 12 puntos; mientras que el conjunto de Tarma se encuentra en sexto lugar con 9 unidades. Los ‘blanquiazules’ llevan 4 victorias y una sola derrota, contra Universitario, desde el comienzo de la competición; por otro lado, ADT viene de dos derrotas consecutivas que lo alejaron de la punta del torneo.

