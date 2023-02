Toni Kroos: “Mi experiencia me dice que lo mejor es hablar las cosas dentro. Si hay algo oficial lo van a saber seguro”

Si algo mantiene en vilo al mundo madridista después de ganar su quinto Mundial de Clubes, es la continuidad de Toni Kroos en el equipo. El alemán habló sobre su renovación tras la final y volvió a dejar todo en suspenso, aunque aseguró estar tranquilo y que pronto comunicará su decisión.

“Mi experiencia me dice que lo mejor es hablar las cosas dentro. Si hay algo oficial lo van a saber seguro. Hay muchos factores. Hay que ser honesto. No tardará mucho la decisión. De momento no hay decisión, pero estamos tranquilos porque ninguna de las dos partes hará tonterías. Yo estoy muy tranquilo”, señaló Kroos.

El mediocampista también le restó importancia a la disminución de minutos esta temporada. “Estoy jugando mucho y creo que aún puedo ayudar al equipo. Es normal que con este calendario a veces sea suplente o no acabe partidos”.

Por otro lado, valoró el triunfo en el Mundial de Clubes por cómo se dio la campaña. “Merecíamos estar aquí por la manera en la que sufrimos la temporada. Jugamos ante rivales que en cada partido se juegan la vida. Hay que ser serio siempre y nosotros casi siempre lo somos”.