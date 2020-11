TRAGEDIA EN ALIANZA

Descendió a la Segunda División tras caer 2-0 con Sport Huancayo.

Hinchada enfurecida fue a Matute y gritaban: ¡Que se vayan todos!

Lágrimas y dolor en fanáticos que juraban tomar venganza en medio de su bronca

Nadie lo puede creer. Kevin Ortega, árbitro del Huancayo – Alianza, pita el final del partido. Hay llanto desconsolador por parte de los jugadores blanquiazules. Es tristeza, pero no por el resultado, pues una derrota es consumible, las lágrimas son porque acaban de perder la categoría. Sí, Alianza Lima, el segundo más copero del Perú, uno de los clubes más populares del país, por no decir el más popular. Así es, la institución que aportó monstruos a la selección nacional, ha descendido.

Iba a comenzar el partido y Leao Butrón se pone a hablar con sus jugadores, hay desconcierto en algunos. Como cuando vas a jugar en el barrio contra el equipo que siempre te gana y te entran los nervios, así estaban varios jugadores. La cara de Aguilar lo dice todo, no pasa la mayoría de edad y ya está jugando un partido para quedarse en Primera.

Comenzó el partido y más de uno no quería jugar, no deseaban tener la pelota. Arroé era uno de los pocos con personalidad, intentaba hacer algo distinto, la pedía, pero de eso no pasaba. Rubio se mataba arriba, intentaba, pero ya no tenía piernas. El compromiso de Carlos Ascues, es el mismo que tiene un hombre con una esposa y siete amantes, pues desborda actitud por los suelos.

¿Huancayo? Ni se preocupó, ganó caminando. Primero Valverde, luego Neumann. Rubio descontó y lo anularon. Ascues tuvo un penal y la falló como ha fallado los anteriores penales en los partidos. Una vergüenza.

Con un técnico, que no transmite nada. Más transmite los jugadores de Play Station, que juegan MODO ENTRENADOR EN FIFA, esos transmiten más. Un Chicho Salas en la tribuna, lo vivía más que Daniel Ahmed, que estaba a ras de cancha. El ‘Turco’ no genera nada, parecía un fantasma en el banco.

Ese fue Alianza, ante un Huancayo que sin mucho presupuesto, sin mucha prensa, no se hizo problemas, venció cómodo, clasificó a otra Copa Sudamericana, actualmente está en octavos con posibilidad de acceder a cuartos del mismo torneo.

Hoy, los grones perdieron 2 – 0, están en Segunda. ¿Responsables? El Fondo Blanquiazul. ¿Por qué? Obvias razones. El hincha de Alianza llora. Villanueva en el cielo llora. Todos los grones de corazón lloran. Pero hay una cosa que los fanáticos no se pueden olvidar, los gigantes siempre vuelven y mejor que nunca. ¿Será el caso de Alianza? Esperaremos en los próximos años.