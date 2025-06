¡TRAUCO NO SE VA!

Aseguró que no se retiró de la selección y lo interpretaron mal.

Tras el duro golpe que significó el empate ante Ecuador, Miguel Trauco rompió su silencio y aclaró sus declaraciones que generaron revuelo. El lateral de Alianza Lima fue tajante. “En ningún momento dije que renuncié a la Selección, solo que parece que este ciclo ya está perdido”.

Con evidente tristeza, Trauco explicó que el grupo luchó hasta el final, pero las decisiones tácticas y el cambio de estilo terminaron pasándoles factura: “Retrocedimos intentando cambiar nuestra esencia y eso fue lo que nos costó la clasificatoria. Ya no se puede retroceder”.

El defensor también reconoció que la reacción llegó demasiado tarde: “Quisieron cambiar todo, y sabemos que nuestro juego no era eso”. Un mensaje claro que apunta al nuevo enfoque que no terminó de cuajar en la Blanquirroja.

Pese al mal momento, Trauco no dudó en hablar sobre el próximo técnico, y dejó señaló a Ibáñez como una gran posibilidad. “A mí me parecería que Ibáñez seguirá, pero yo no soy quien decide”.